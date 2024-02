I residenti di sei comuni per ore senza acqua: nuova interruzione idrica per lavori

E’ prevista dal primissimo pomeriggio, con il ripristino del servizio nella notte, un’interruzione idrica annunciata nei giorni scorsi da Acqualatina in sei comuni della provincia pontina, vale a dire Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Un’interruzione idrica necessaria per consentire una serie di interventi che riguardano 8 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane.

Le attiività, come ha tenuto a precisare la società, permetteranno così di recuperare circa 50 litri al secondo, a favore di oltre 250.000 abitanti dei sei centri pontini e si inseriscono in più ampio programma per l’ammodernamento delle reti e la riduzione delle perdite in corso su tutto il territorio dell’Ato4 mentre si lavora per la realizzazione della nuova condotta adduttrice che affiancherà quella attuale con un investimento di oltre 18 milioni di euro, cofinanziato tra tariffa e fondi Pnrr.

L’interruzione idrica: zone e orari

Quindi dalle 13 di oggi, giovedì 15 febbraio, resteranno senza acqua i residenti dei sei comuni della provincia con un ripristino del servizio che da Acqualatina viene previsto nelle ore notturne.

Queste sono le zone interessate

- Latina: intero Comune tranne Latina scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Località Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

- San Felice Circeo: intero Comune tranne il centro storico, via del Sole e via del Faro

- Sezze: via Migliara 46 e traverse collegate

- Terracina: località San Vito, Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, via San Felice Circeo

Le autobotti

Come sempre Acqualatina ha previsto anche la predisposizione di un servizio sostitutivo tramite autobotti che saranno dislocate in diverse zone dei comuni interessati dall’interruzione idrica. Nello specifico a:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e piazza Italo Gemini (presso pineta)

- Sabaudia - piazza del Comune

Chiusura anticipata delle scuole a Latina

Proprio in vista dell’interruzione idrica, la sindaca di Latina ha disposto, con un’apposita ordinanza, la chiusura anticipata delle scuole, di ogni ordine e grado, alle 13. Sospeso anche il servizio mensa (qui tutti i particolari).