Lazio Pride a Latina: "Grazie a Tiziano Ferro per il sostegno. Ora la sindaca Celentano conceda il patrocinio"

Si terrà fra poco più di una settimana il Lazio Pride a Latina con la parata dell’8 luglio che per la prima volta attraverserà le strade del centro cittadino. E proprio il Lazio Pride è stato al centro del messaggio con cui Tiziano Ferro ha risposto alla lettera della sindaca Matilde Celentano. Una lettera con cui la prima cittadina aveva voluto ringraziare il cantautore per l’amore e l’affetto dimostrato, ancora una volta, sul palco dell’Olimpico durante uno degli ultimi concerti, ma anche per invitarlo a inserire la stessa Latina come tappa dei suoi live.

Una missiva a cui l’artista pontino ha risposto, non tralasciando però il tema dei diritti civili - che invece la sindaca non aveva affrontato - e invitandola a sostenere insieme a lui il Pride dell’8 luglio. Manifestazione a cui Tiziano Ferro aveva invitato a partecipare dopo aver letto una commovente lettera contro l'omofobia e ogni forma di dicriminazione sempre all’Olimpico durante il concerto del 24 giugno.

“Forti ed emozionanti le parole con cui Tiziano Ferro risponde all’invito in Comune della sindaca di Latina, Matilde Celentano. Dichiarazioni che, ammettiamo, ci hanno lasciato attoniti” ha commentato Anna Claudia Petrillo, segretaria del Lazio Pride che cita anche un passaggio della lettera della prima cittadina. “‘Sono una sua fan e non vedo l’ora di conoscerla di persona: sentire le sue parole è per me sempre un’emozione forte. Un sentimento condiviso’. Come può la sindaca considerare fortemente emozionanti e condivise le parole di un uomo, padre e marito che continua a vedere i suoi diritti - e quelli dei suoi figli - negati? Le parole di Tiziano Ferro sono sempre state chiare e accorate nei confronti del dolore che queste disparità provocano in lui e colme di senso d’urgenza nei confronti della necessità di uguaglianza di diritti per tutte e tutti i cittadini. Gli stessi per cui scendiamo nelle piazze. Tiziano Ferro non si è mai risparmiato, tanto meno sul palco dell’Olimpico, dove ha, come ha sottolineato la sindaca Celentano, dichiarato sì, il profondo amore per la città natale, ma ha anche parlato di omofobia, ha ribadito la necessità di opporsi a ogni forma di discriminazione e di bullismo, ha condiviso con orgoglio spaccati di vita familiare e non in ultimo, invitato a partecipare al Lazio Pride dell’8 luglio a Latina. Proprio quel Pride a cui il Comune di Latina finora non ha concesso il patrocinio”.

"Non esistono vie di mezzo o si è a favore dei diritti o si è contro - aggiunge Petrillo -. Noi siamo pronte e pronti a sfilare per le vie della città, per rivendicare i diritti di tutta la comunità Lgbtqia+. Non possiamo più accettare compromessi a ribasso, esistiamo, siamo plurali e saremo visibili. Considerato che la sindaca Celentano ha più volte dichiarato di voler rappresentare tutte e tutti i cittadini, auspichiamo che conceda il patrocinio del Comune di Latina alla manifestazione. E si impegni a trascrivere i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali. Solo così l’invito e i ringraziamenti a Tiziano Ferro saranno sinceri e reali, e potrà dimostrare di essere davvero la sindaca di tutte e tutti” conclude la segretaria del Lazio Pride.