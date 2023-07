Aggressione a Norma, il sindaco chiede più forze dell’ordine. Scatta anche l’ordinanza anti-alcol

Alza l’attenzione sulla sicurezza e chiede più interventi delle forze dell’ordine il sindaco di Norma Andrea Dell’Omo dopo la violenta aggressione della notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio nel paese.

“Dopo il gravissimo episodio di sabato mattina ho evitato di commentare e soprattutto prendere provvedimenti a caldo, dettati dalla rabbia per l'accaduto, che potessero andare in contrasto con la normativa nazionale - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook istituzionale -. Ho rappresentato il problema agli organi competenti, chiedendo la presenza, sul territorio comunale, di maggiori forze dell'ordine, ma oltre a questo ho deciso di firmare un'ordinanza con l'intento di ridurre la somministrazione di alcolici su area pubblica”.

I fatti sono accaduti nella notte tra venerdì e sabato al culmine di una discussione fra la vittima, un uomo di circa 60 anni che stava rientrando a casa, e una coppia che aveva deciso di appartarsi in cerca di un po' di intimità in una via che si trova proprio nel centro del paese e dove insistono anche diverse abitazioni. Alla richiesta dell’uomo di spostarsi il giovane è sceso dalla macchina e lo ha colpito; per la vittima una prognosi di 30 giorni; sarà operato a causa delle fratture riportato soprattutto al volto.

Come prima risposta il sindaco ha dunque emanato una apposita ordinanza con la quale si dispone:

- per tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini), attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini) è vietata la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici su area pubblica dopo le ore 01.30;

- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22 alle 6 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;

- è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, fino alle 01,30, esclusivamente per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga al presente punto, i ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;

- per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall’art. 689 del c.p. e ss.mm.ii e la L. n.125 del 30.03.2001;

- l’obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza dei divieti imposti dal presente atto;

- l’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista ai sensi di legge;

- la recidiva delle condotte di cui è fatto divieto e per le quali è prevista la sanzione di cui al punto 6 dell’ordinanza de quo, determina da parte dell’autorità amministrativa preposta, un provvedimento che miri all’interruzione delle condotte già sanzionate e reiterate, mediante la sospensione dell’attività dai 3 ai 5 giorni a seconda della gravità dei casi.