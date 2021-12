Maltempo a Latina, in pieno centro albero caduto per il forte vento

E’ alta l’attenzione in tutto il territorio provinciale per il maltempo dopo l’allerta meteo arancione che è stata diramata ieri dalla Protezione Civile regionale, valida per tutta la giornata di oggi, giovedì 2 dicembre.

La pioggia ormai non lascia tregua ma osservato speciale oggi è anche il vento. E le prime conseguenze si sono viste già oggi a Latina dove in pieno centro un grosso albero è caduto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

E’ accaduto lungo via Emanuele Filiberto quasi nei pressi di piazza del Popolo, proprio di fianco alle Poste e alle spalle del palazzo comunale. L’area è stata interdetta al traffico.

Le conseguenze del maltempo, poi, si fanno sentire anche sui collegamenti marittimi con le isole. Come fa sapere Astral Infomobilità, infatti, le corse Laziomar Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 oggi non verranno effettuate.