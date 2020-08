Incendio Loas di Aprilia: i risultati degli ultimi campionamenti a ridosso dell'impianto

Arrivano i risultati di altre analisi compiute dall'Arpa Lazio, questa volta a ridosso dell'area interessata dall'incendio divampato il 9 agosto scorso alla Loas. Sono stati infatti completati gli accertamenti sul campione del 16 e del 17 agosto. E ne emerge un quadro migliore rispetto ai giorni passati. Tutti i valori delle sostanze inquinanti e nocive infatti risultano calati nettamente.

Il Benzo(a)pirene è sotto il limite di riferimento, le diossine sono invece ancora lievemente sopra. Questa mattina sono stati invece resi noti i risultati dei campionamenti nel centro cittadino che hanno riportato valori nella norma.

Per quanto riguarda le diossine, i valori dei primi quattro campioni sono superiori al valore di riferimento individuato dall’OMS per l’ambiente urbano. Il valore del campione del 16-17 agosto, sebbene di poco, è ancora superiore al valore di riferimento ed è pari a 2. Tra gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) normalmente rilevabili il benzo(a)pirene è l’unico composto per il quale il d.lgs. n.155/2010 prevede un valore limite pari a 1 ng/m3 come concentrazione media annua. I valori dei primi quattro campioni sono superiori al valore limite annuale previsto dalla normativa, come si evince dalla tabella il valore del campione del 16-17 agosto è invece inferiore al limite. Per quanto riguarda i PCB, il valore dell'ultimo campionamento è pari a 59.