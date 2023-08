Incursione dei vandali nel plesso scolastico di Aprilia Grazia Deledda. Ignoti sono riusciti a entrare all'interno dell'edificio scolastico nel tardo pomeriggio di ieri, 9 agosto, mettendo a soqquadro le aule e danneggiando alcuni arredi. Sul posto è stato richiesto l'immediato intervento dei carabinieri del Reparto territoriale e degli operai dell'azienda Multiservizi che hanno provveduto a mettere in sicurezza il plesso e gli accessi all'edificio che erano stati danneggiati dai vandali.

Sul caso è arrivato anche un commento del sindaco Lanfranco Principi: “L’amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino – non è disposta a tollerare che atti del genere possano ripetersi nuovamente. Atti vandalici che non danneggiano soltanto chi frequenta quella scuola ma l’intera comunità, perché vanno a colpire il patrimonio pubblico. Ci attiveremo per mettere in campo ogni intervento finalizzato a tutelare e proteggere il patrimonio pubblico. La città e i suoi edifici meritano rispetto e tutela. Ringrazio anche a nome dell’amministrazione i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, coordinati dal tenente colonnello Paolo Guida, e gli operatori della Multiservizi per il tempestivo intervento, grazie al quale è stato possibile provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio e dei suoi accessi danneggiati”.

Nei giorni scorsi un episodio analogo si era registrato anche nella scuola elementare Cambellotti di Cisterna.