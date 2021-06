Strage di Ardea, la città si stringe nel dolore: proclamato il lutto cittadino

A tre giorni dalla strage di Colle Romito, quella di Ardea è una comunità ancora sconvolta. La ferita lasciata dalla morte dei due fratellini David e Daniel Fusinato e di Salvatore Ranieri, uccisi a colpi di pistola da Andra Pignani che poi si è tolto la vita in casa, è ancora aperta. Per la giornata di oggi, mercoledì 16 giugno, è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco Mario Savarese che ha firmato un’apposta ordinanza

Un modo, si legge nel documento firmato ieri, attraverso cui “l’Amministrazione Comunale intende manifestare solennemente e istituzionalmente la partecipazione al profondo dolore delle famiglia e della cittadinanza tutta”. Con il provvedimento del primo cittadino è stata disposta l’esposizione delle bandiere listata a lutto o a mezz’asta sugli uffici pubblici presenti sul territorio comunale mentre l’invito ai cittadini è quello di “osservare un minuto di raccoglimento alle ore 12:00 in ogni luogo di lavoro ed esercizio commerciale del territorio comunale, per commemorare il ricordo degli scomparsi”.

Un minuto di silenzio sarà osservato oggi anche a Pomezia, come ha fatto sapere il Comune che ha espressoe "profondo cordoglio ed estrema vicinanza alle famiglie coinvolte, all'Amministrazione ardiese e a tutta la comunità, duramente scossa dall'accaduto. “Alle 12 di oggi – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – osserveremo anche a Pomezia un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, un momento di raccoglimento che segna il forte legame che unisce le nostre Città”. In Comune, all’indomani della tragedia, si è recato in visita anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che ha voluto “portare personalmente la vicinanza e la solidarietà di tutta la Regione ad una comunità ferita da una tragedia - ha detto - che ha lasciato tutti noi senza parole”.