Pestaggio di un 18enne, il branco in aula per tentato omicidio

Prima udienza questa mattina per i tre giovanissimi accusati di avere aggredito e picchiato violentemente nella notte tra il 29 e il 30 maggio dello scorso anno a Roccagorga un 18enne rimasto gravemente ferito. Alexandru Lucian, Joan Gjoni e Daniela Casconi, sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di tentato omicidio e sequestro di persona oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti. Per loro la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio ma la difesa, rappresentata dagli avvocati Italo Montini e Frabrizio Cassoni, ha chiesto che vengano giudicati con rito abbreviato condizionato all'audizione alcuni periti per stabilire l'effettiva entità delle lesioni riportate dalla vittima.

Quella sera secondo la ricostruzione il 18enne sarebbe stato attirato in un luogo isolato del paese dai suoi aggressori e poi picchiato selvaggiamento e ferito a una gamba con un'arma da taglio per poi essere abbandonato in un altro luogo dal quale è riuscito a chiedere aiuto a un residente della zona che ha allertato i soccorsi. Poi il trasporto presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Le indagini dei carabinieri erano state rapidissime e nel giro di un paio di giorni si era arrivati all'arresto di quattro giovanissimi, tutti residenti tra Sezze, Roccagorga e Priverno, i tre imputati nel procedimento che sono attualmente ai domiciliari e un minorenne.

Il gup questa mattina ha ammesso il rito abbreviato fissando la prossima udienza per il 22 aprile: in quella sede saranno ascoltati i due medici consulenti della difesa e quello nominato invece dalla Procura per verificare la gravità delle ferite della vittima.