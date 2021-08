Chiusura della Casa di Cura Città di Aprilia: proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori

Si è tenuta oggi, 30 agosto, l'assemblea sindacale che ha riunito la Fp Cgil di Frosinone e Latina i lavoratori della Casa di Cura città di Aprilia, la cui direzione amministrativa in una lettera indirizzata alla Regione Latina e alla Asl pontina nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura e la cessazione dell'attività a causa della grave situazione finanziaria in cui versa per il mancato pagamento delle fatture.

Il sindacato ha annunciato ufficialmente lo stato di agitazione di tutto il personale della struttura sanitaria, proclamato all'unanimità.

"Ad oggi - spiega la fp Cgil - ancora non sono stati pagati gli stipendi del mese di luglio e c'è forte preoccupazione sul pagamento degli stessi del mese di agosto; Vista poi la comunicazione della struttura “Sollecito pagamento fatture - Preannuncio chiusura struttura” con la quale si avvisa che dal 15 ottobre verranno chiusi diversi reparti e sarà avviata la cassa integrazione per i 134 lavoratori, chiediamo l'immediato pagamento degli stipendi e risposte chiare sul futuro delle lavoratrici e dei lavoratori".