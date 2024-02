Controlli dei Nas in Rsa e case di riposo: non conformi quasi la metà. Chiusa una struttura

Residenze sanitarie assistite e case di riposo osservate speciali: nelle scorse settimane, in particolare nel periodo delle festività natalizie, sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri del Nas anche nella provincia di Latina, nell’ambito di una campagna nazionale promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute presso le strutture sanitarie di riabilitazione e socio assistenziali.

L’obiettivo, viene spiegato, era proprio quello di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese. “I controlli si sono concentrati soprattutto in occasione delle trascorse festività, quando si verifica solitamente un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane presso strutture ricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori che di qualità del servizio fornito”.

Nella provincia di Latina, con la collaborazione delle varie Stazioni dei carabinieri, sono state controllare 24 strutture di cui 10 sono risultate non conformi. Tre le violazioni amministrative accertate, per un ammontare di circa 13.000 euro, ci sono quelle per la mancanza di titolo autorizzativo al funzionamento, per le carenze igienico/sanitarie e strutturali e per la mancata notifica all’autorità sanitaria. In particolare ad Aprilia è stata ispezionata una struttura ricettiva per anziani risultata attivata in assenza del previsto titolo autorizzativo, per la quale il Comune, interessato dai carabinieri del Nas, ha emesso la prevista ordinanza di chiusura. In questo caso è stata contestata la sanzione amministrativa di circa 8.500 euro; il valore della struttura chiusa ammonta a circa 300.000 euro.

Tutte le strutture sono state segnalate all’autorità amministrativa competente che ha pertanto diffidato le stesse a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate.

A livello nazionale sono state ispezione oltre 600 centri destinati ad ospitare persone anziane e con disabilità, rilevando irregolarità in 191 di esse, pari al 32%.