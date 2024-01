Il pusher davanti al giudice: "Ho cambiato vita, ho una famiglia e un lavoro"

Sono state ascoltate le quattro persone residenti tra Cori e Cisterna colpite nei giorni scorsi da ordinanza di custodia cautelare per avere gestito un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel periodo compreso tra la fine del 2021 e ottobre 2022. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia i quattro - tre uomini e una donna di cui tre sono finiti in carcere e uno è invece agli arresti domiciliari - hanno adottato comportamenti diversi. Dueb di loro infatti hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone mentre gli altri due hanno parlato. Uno ha raccontato di essere pentito spiegando che si occupava soltanto di consegnare la droga ma non ha guadagnato soldi in cambio di questo incarico mentre un altro ha detto che da allora ha cambiato completamente vita di essere un'altra persona con moglie e figlio, tanto che il suo difensore ha chiesto per lui un permesso che gli consenta di recarsi al lavoro.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri i quattro avevan messo in piedi una rete dello spaccio nel paese di Cori: nel corso dell'indagine sono stati sequestrati circa 100 grammi di cocaina insieme ad altro materiale per il taglio e il confezionamento delle singole dosi da vendere.