Omicidio di Desirée Mariottini, fissata la data per l’udienza in Cassazione

E’ stata fissata l’udienza in Cassazione del processo per la morte di Desirée Mariottini. Come riporta l’AdnKronos, la data è quella del 20 ottobre nell’ambito del procedimento per l’omicidio della 16enne di Cisterna trovata senza vita in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma il 19 ottobre del 2018 e deceduta a causa di un mix di droghe, dopo essere stata abusata.

I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte saranno chiamati a esprimersi sulla sentenza con cui lo scorso novembre i giudici della corte di Assise di Appello di Roma hanno confermato le condanne di primo grado a due ergastoli per Mamadou Gara e Yousef Salia, a 27 anni di carcere per Brian Minthe e a 24 anni e mezzo per Alinno Chima.

Le accuse nei loro confronti sono a vario titolo quelle di omicidio, violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti per la morte della 16enne di Cisterna.

“Sono quattro mostri e devono stare dietro le sbarre. Questa sentenza mi dà solo un po' di pace dopo tanto dolore, ma il dolore ci sarà sempre e nessuno mi ridarà mai mia figlia” aveva commentato subito dopo la sentenza di Appello la mamma di Desirée, Barbara Mariottini.