Rete di spaccio nel sud pontino, 17 indagati: ecco chi sono le persone coinvolte

Tre centri del sud pontino coinvolti e 17 persone indagate, sei delle quali finite agli arresti. E' l'esito dell'operazione denominata "Anargiri 2" che nella giornata di ieri, martedì 8 agosto, ha visto impegnati in un massiccio blitz antidroga i carabinieri del comando provinciale con l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma. Molti dei nomi finiti sotto indagini sono già noti alle forze dell'ordine nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, altri perché considerati affiliati o vicini al clan Mendico- Antinozzi o già condannati nel processo scaturito dalla maxi inchiesta Anni 2000.

Nel dettaglio, destinatari di una misura cautelare in carcere sono Italo Laracca, Adolfo Pandolfo, Angelo Tancredi e Mario Vozzolo. Ai domiciliari invece Ivano Bonifacio e Roberto Bonifacio, divieto di dimora è poi scattato per Lucio Pandolfo, Decoroso Antinozzi e Luigi Pandolfo, infine obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Fabio Buonamano, Antonio Aniello, Mario Ruggiero, Giuseppe Sola, Carmine Sola, Carlo Leone, Valentino Miosotis e Costantino Vastante.

L'attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Formia ha avuto inizia ha avuto inizio a ottobre del 2000 per concludersi a maggio dell'anno successivo. Nell'ordinanza viene ricostruita l'attività di spaccio gestita dal gruppo, in particolare la vendita di cocaina, hashish e marijuana nella zona del sud pontino e in particolare nei territori di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, Minturno e Formia. Le attività tecniche dell'Arma hanno consentito di risalire ai canali di approvvigionamento dello stupefacente, che proveniva in gran parte da Napoli e da Roma e che veniva poi smistato ai pusher locali per la vendita al dettaglio su territorio pontino.