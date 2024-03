Oltre un chilo di droga in casa, nuovo arresto per un giovane pusher

Il 30 settembre era stato arrestato in flagranza di reato, durante una perqusizione domiciliare, con oltre un chilo e 300 grammi di droga, tra hashish e marijuana. L'hashish era suddiviso in panetti e in casa un giovane cittadino di Fondi aveva anche un bilancino di precisione e alcuni coltelli intrisi della stessa sostanza.

Pochi giorni dopo il tribunale ha convalidato l'arresto emettendo in seguito a carico del 23enne una misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg e di permanena notturna in casa. Ma la procura di Latina, ritenendo che la misura applicata non fosse sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione del reato, anche in considerazione della presunta conoscenza da parte dell'arrestato dei canali di approvvigionamento e comunque della rete di acquirenti e spacciatori, ha presentato appello al tribunale del Riesame di Roma che, accogliendo la richiesta, ha disposto nuovamente i domiciliari.

La pronuncia, diventata definitiva, è stata ora eseguita dal personale del commissariato di polizia di Fondi, che continua a tenere alta la guardia sul fenomeno dello spaccio in città.