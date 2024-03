Dolore e rabbia per Giuseppe Maiolo, morto da "invisibile": oggi l'ultimo addio

E' oggi, lunedì 11 marzo, il giorno dell'addio a Giuseppe Maiolo, 16enne morto mercoledì scorso in un incidente stradale avvenuto a Formia mentre era in sella a un motorino. L'ultimo saluto al giovane nella chiesa del Buon pastore a Penitro, lo stesso quartiere in cui il ragazzo è cresciuto.

Una storia drammatica quella di Giuseppe, che lascia tanta rabbia e apre molte riflessioni. A raccontarla è stato, il giorno dopo la sua morte, l'avvocato Luca Cupolino. Il ragazzo quella mattina non doveva essere in giro per la città su uno scooter, ma a scuola come tutti i ragazzi della sua età. Ma a scuola non era stato mai iscritto, nonostante fosse stato affidato al Comune di Formia dal tribunale dei minori che un anno fa aveva sospeso la potestà genitoriale a padre e madre. "Giuseppe è stato trattato da invisibile, dalle stesse istituzioni a cui era stato formalmente demandato il compito di tutelarlo", aveva detto il legale della famiglia.

La sua morte ha scosso la città di Formia e le istituzioni e apre inevitabilmente una domanda: si poteva fare di più per questo ragazzo che di certo non aveva avuto una vita facile? La mattina del 6 marzo scorso Giuseppe Maiolo è stato travolto da un autocarro metnre percorreva la strada regionale 630. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per lui si è reso necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Latina, dove poco dopo è deceduto. Una morte dovuta al politrauma causato dal violento impatto con il veicolo, come confermato dall'esame autoptico effettuato nella giornata di sabato dal medico legale.

Oggi dunque la città si prepara all'ultimo saluto, E si preparano i tanti amici di Giuseppe, alcuni dei quali sfileranno in corteo con gli scooter per accompagnare il feretro.