Omicidio Bondanese, filmati delle telecamere al vaglio degli inquirenti. Attesa per l'autopsia

Il magistrato ha conferito oggi l'incarico al medico legale. Questa sera la veglia in via Vitruvio

Oggi è la giornata del silenzio e del ricordo per Formia, sconvolta dal brutale omicidio del 17enne Romeo Bondanese, ucciso martedì sera con una coltellata durante una rissa scoppiata in via Vitruvio.

E mentre si attendono gli esiti dell’esame autoptico disposto dal pubblico ministero del Tribunale dei minori di Roma che oggi ha conferito l'incarico al medico legale e dovrebbe essere effettuato nella giornata di domani, la città del golfo questa sera si raccoglierà in una veglia funebre proprio su via Vitruvio, in prossimità del ponte Tallini, dove il giovane studente dell’istituto nautico ha perso la vita ed il suo amico è rimasto gravemente ferito e dove da due giorni amici e conoscenti stanno portando ininterrottamente fiori. Per ora all’esame degli investigatori la ricostruzione dell’accaduto mentre è stato sottoposto a fermo un altro 17enne originario di Casapulla, in provincia di Caserta: nei suoi confronti l’accusa è omicidio e lesioni gravissime ma si stanno comunque cercando di identificare gli altri componenti del gruppo che ha aggredito le due vittime attraverso i filmati delle telecamere presenti nella centralissima via Vitruvio.