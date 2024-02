Una folla di cittadini per l'addio a Nicoletta Zomparelli e Renée Amato

Chiesa gremita per l'ultimo addio a Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. Tanti fiori sul sagrato, tanta commozione e tanto dolore. E poi gli striscioni, i volti e le foto di madre e figlia, palloncini bianchi e colombe. Moltissime le persone rimaste fuori, che hanno affollato la piazza davanti alla chiesa di San Valentino. La città di Cisterna si ferma e si stringe intorno alla famiglia, in un silenzio quasi irreale rotto soltanto dal lungo applauso che ha accolto l'arrivo dei due feretri e poi accompagnato le bare all'uscita, per l'ultima benedizione.

Stretta ai familiari c'è anche Desyrée, scampata alla strage di Christian Sodano.

"Siamo qui perché è stato infangato il nome dell’amore con tutto ciò che amore non è: possesso, assenza di libertà, controllo e addirittura negazione della vita. Ma siamo qui, in questa chiesa, soprattutto per un altro motivo: perché vogliamo che sia il vero amore a muoverci. Sicuramente l’amore per le nostre Nicoletta e Renée, che sono diventate sorelle e amiche non solo delle persone che hanno avuto il dono di conoscerle, ma per tutta la nostra città, anch’essa fortemente colpita e ferita". Sono queste le prime parole dell'omelia del parroco della chiesa Santa Maria Assunta in cielo , don Paride Bove. "Tutta la nostra Comunità è rimasta profondamente colpita da alcune assurde circostanze. Tutto è successo alla vigilia di una festa importante: San Valentino. E tra l’altro in un quartiere che porta questo nome. È talmente assurdo questo fatto - ha aggiunto sottolineando l'atrocità di questi delitti - che difficilmente si può non pensare ad un’opera malvagia oltreumana e che, continuamente, cerca di rendere il cuore dell’uomo duro e incapace di vivere una logica diversa. Ma se da una parte c’è, ed è evidente, quest’opera, dall’altra non si ferma la delicata opera di Dio"

E ancora, in conclusione: "Nicoletta e Renée hanno amato, per questo possiamo confidare che sono in Cristo, per questo sono più forti della morte, per questo nella lotta contro l’assurdità del male sono vincitrici. Carissimi, le nostre care Nicoletta e Renée ci hanno lasciato un messaggio di speranza e noi dobbiamo e vogliamo raccoglierlo. Grazie Nicoletta, grazie Renée, per l’amore che avete donato".

La cerimonia è terminata poco dopo le 16, con i feretri diretti al cimitero di Cisterna, dove saranno temporaneamente posti in una cappella di famiglia, e il corteo che ha seguito a piedi le auto.