Maltempo, grandinata a Sabaudia: imbiancate le strade del centro storico e il lungomare

Un manto bianco nel pomeriggio di oggi ha ricoperto le strade di Sabaudia dove si è abbattuta una forte grandinata. Un spettacolo suggestivo che ha interessato diverse zone della città delle dune, dal centro storico fino anche al lungomare e alla stessa spiaggia.

Come in altre zone della provincia, infatti, anche a Sabaudia continuano a farsi sentire gli effetti dell’ondata di maltempo che in questo fine settimana sta interessando il territorio - nei giorni scorsi la Protezione civile regionale aveva diffuso un’allerta meteo gialla -. E nel pomeriggio di oggi, domenica 4 dicembre, i chicchi di grandine sono caduti copiosi ricoprendo le strade del centro storico intorno a piazza del Comune e non solo, auto, i giardini, e anche la spiaggia, creando qualche piccolo disagio alla circolazione.

Nella città delle dune sono impeganti già dalla notte i volontari dell’Anc di Sabaudia guidati dal maresciallo Enzo Cestra per far fronte ai disagi registrati soprattutto a causa delle abbondanti precipitazioni; gli interventi hanno interessato soprattutto episodi di allagamento e caduta di rami.