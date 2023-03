Incidente mortale sulla Pontina, una dinamica ancora da chiarire

E’ ancora tutta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale che nel pomeriggio di giovedì 23 marzo si è verificato sulla Pontina ed è costato la vita al 50enne Maurizio Montisci. Tre sono i mezzi coinvolti nel sinistro avvenuto nei pressi del chilometro 40 della strada regionale, all’altezza di Aprilia in direzione del capoluogo pontino.

Le indagini sono affidate alla polizia stradale che, in stretto contatto con l’Autorità Giudiziaria, sta svolgendo tutti gli accertamenti che saranno utili a ricostruire quanto accaduto intorno alle 16 di giovedì sul quel tratto della Pontina. Tre, come detto, i mezzi coinvolti; oltre alla moto su cui viaggiava il 50enne, anche un altro mezzo a due ruote e un’auto, una Chrysler. Fortunatamente le condizioni degli altri due conducenti non sono gravi e come da prassi sono stati sottoposti ai test per la rilevazione dell’eventuale presenza di alcol o droga e, come fanno sapere dal comando provinciale della polizia stradale, si è in attesa dell’esito degli esami tossicologici.

Con l’incidente di giovedì 23 marzo si allunga la tragica scia di sangue sulle strade nella provincia pontina; solo pochi giorni prima, infatti - domenica 19 marzo - un altro motociclista è morto in un sinistro che si è verificato questa volta nel territorio di Itri lungo la strada regionale Valle del Liri, teatro esattamente un mese prima di un terribile scontro tra moto e costato la vita a tre centauri. E mercoledì 22 marzo sulla Pontina Vecchia un altro incidente in moto ha spezzato i sogni di un giovane di 25 anni deceduto in seguito allo scontro con una vettura.