Cadavere sui binari: 20enne volato dal treno in corsa

Emergono nuovi particolari dalle indagini della polfer sulla morte dell'uomo il cui cadavere è stato rinvenuto all'alba di ieri, martedì 27 giugno, lungo i binari della rete ferroviaria, a poca distanza dalla stazione di Campoleone, nel territorio di Aprilia. A perdere la vita un ragazzo di 20 anni di origine senegalese, proveniente dalla Sicilia, che era a bordo di un convoglio partito da Siracusa e diretto a Milano.

Un macchinista ha scoperto il corpo e lanciato l'allarme, richiamando sul posto gli agenti della polizia di Stato, la polfer e i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini però sono scattate subito e si sono concentrate proprio sul vagone su cui il giovane aveva viaggiato dalla Sicilia, sospettando che fosse sbalzato dal finestrino del treno. L'ipotesi è stata confermata dai primi accertamenti. All'interno del vagone, sottoposto a sequestro e analizzato, gli investigatori hanno rinveuto i bagagli dello straniero e il vetro andato in frantumi, su cui erano presenti anche tracce di sangue. Alcuni dei passeggeri sono stati ascoltati ma nessuno sembra essersi accorto dell'accaduto. Al momento non si esclude nulla, ma l'ipotesi più plausibile sembra quella di un gesto volontario.