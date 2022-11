Caso Karibu e Consorzio Aid, c’è un indagato

Novità nell’ambito dell’inchiesta sulla cooperativa Karibu e sul Consorzio Aid: Marie Therese Mukamitsindo, come riporta AdnKronos, risulta infatti indagata dalla Procura di Latina. La notizia è del pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre, e arriva a quasi una settimana dall’esplosione del caso relativo alle due cooperative da anni impegnate in progetti di accoglienza dei migranti nel territorio della provincia pontina.

L’ipotesi di reato nel fascicolo, da quanto emerso, è quella di malversazione.

L’altra notizia di oggi, come riporta l’agenzia Ansa, è quella secondo cui sono in corso "da mesi" accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sulle due cooperative. Fonti dello stesso Ispettorato lo hanno confermato all’agenzia di stampa, precisando che gli atti sono "in via di conclusione", e sono stati avviati "in base alle denunce di alcuni lavoratori”.

Un caso, questo, salito alla ribalta nazionale anche per il legame familiare di Mukamitsindo - presidente del Cda di Karibu - con il deputato Aboubakar Soumahoro, eletto con l'Alleanza Verdi-Sinistra alle ultime politiche del 25 settembre, di cui è la suocera. La scorsa settimana la Procura con una nota aveva dato conferma dell’esistenza di un'indagine portata avanti nel più stretto riserbo, con gli accertamenti che sono stati affidati al Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina, “in ordine a eventuali profili di rilievo penale connessi a diversi temi di rilevanza della complessa vicenda”.