Trovato con armi e 4 chili di droga, il gip lo lascia in carcere

Resta in carcere Graziano Mangiapelo, il 51enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri delle stazioni di Borgo Sabotino e Borgo Podgora per detenzione illegale di armi alterate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare l’uomo era stato trovato in possesso di 3,836 chili di marijuana, ulteriori 325 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché di una pistola Beretta calibro 32 risultata provento di un furto commesso nel 2021 opportunamente alterata al fine di permettere l’inserimento di un silenziatore artigianale risultato provento di furto risalente al 2017, 21 cartucce calibro 9 e 20 cartucce calibro 32.

Mangiapelo, che ha una serie di precedenti, ieri mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida e ha deciso di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. A conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.