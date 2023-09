Donna aggredita e rapinata nell'androne di un palazzo: il giovane riconosciuto e arrestato

E' accusato di rapina ai danni di una donna e di un furto all'interno di un supermercato del capoluogo. Un ragazzo originario del Gambia, fermato nei giorni scorsi dalla polizia e portato in questura per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato riconosciuto dalla vittima della rapina commessa il 4 settembre scorso nell'androne di un palazzo del centro della città. L'uomo è stato dunque arrestato anche per i reati di furto e rapina.

Il provvedimento emesso dalla procura della Repubblica di Latina, sostituto procuratore Martina Taglione, costituisce l’epilogo di una rapida indagine condotta dalla Squadra Mobile di Latina sulla base della dettagliata denuncia resa dalla donna, aggredita all'interno del palazzo. Grazie alle dichiarazioni rese in sede di denuncia, è stata avviata l'attività investigativa della polizia che ha permesso di raccogliere inequivocabili elementi di colpevolezza nei confronti del cittadino straniero. La ricostruzione dei fatti ha accertato come il giovane, lo scorso 4 settembre, avesse seguito la vittima all’interno di un condominio e dopo averla immobilizzata, le ha strappato la borsa per poi darsi alla fuga.

Due ore dopo il ragazzo ha commesso un furto di generi alimentari all'interno di un supermercato della città, facendo poi di nuovo perdere le tracce. Ma nella notte dello stesso giorno è stato individuato da una pattuglie della squadra volante mentre era in bici poco distante dal Parco Falcone e Borsellino, ha tentato la fuga alla vista degli agenti ma è stato prontamente bloccato e condotto negli uffici della questura con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo il riconoscimento da parte della vittima della rapina è stata redatta una minuziosa e dettagliata informativa di reato che ha portato l’autorità giudiziaria a emettere il provvedimento coercitivo con le nuove accuse. Dopo le formalità di rito il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Latina.