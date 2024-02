Alto Impatto, carabinieri presidiano i Nicolosi: sanzionata un'attività commerciale

Il bilancio del servizio interforze Alto Impatto effettuato nel quartiere Nicolosi nella giornata di sabato 3 febbraio. Il quartiere popolare del capoluogo è stato presidiato anche dalle pattuglie dei carabinieri del comando provinciale che, insieme al gruppo forestali di Latina e in coordinamento con la questura e il comando della guardia di finanza, hanno predisposto ispezioni e controlli straordinari della circolazione stradale in quella che resta un'area cittadina considerata particolarmente a rischio per i fenomeni criminali.

Le operazioni di verifica e accertamento hanno riguardato anche gli esercizi commerciali della zona, dove i militari dell'Arma hanno sanzionato un negozio che commercializzava sacchetti non corrispondenti alle categorie previste.

Il monitoraggio della strada ha poi permesso di fermare complessivamente 36 veicoli e identificare 45 persone, elevando tre contravvenzioni per violazioni al codice della strada.