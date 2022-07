Donna muore di emorragia cerebrale: donati gli organi grazie al consenso dei familiari

La donazione degli organi salva altre vite ed è un gesto di grande civiltà e altruismo. Anche nella Asl di Latina vengono effettuati prelievi multiorgano che consentono di dare una speranza ad altri pazienti gravemente malati. Solo nel 2022 sono stati effettuati 7 multiprelievi d'organo che hanno consentito di donare 20 organi (2 cuore, 7 fegato, 10 rene, 1 pancreas, di cui 3 a pazienti pediatrici) e 6 cornee.

L?ultimo è stato operato questa mattina presso l'ospedale Santa Maria Goretti da una donna di 62 anni, deceduta ieri a causa di una emorragia cerebrale spontanea. La donazione degli organi (fegato, reni e cornee) è avvenuta grazie al consenso dei familiari. "La Asl di Latina - si legge in una nota - è vicina a tutti i donatori ed ai familiari che scelgono con il proprio "sì" di dare continuità alla vita in momenti tanto dolorosi, ed è grata a tutti i professionisti che consentono a tutti questi gesti di generosità di concretizzarsi. È necessario che la cultura della donazione sia sempre e ulteriormente diffusa. Si ricorda in tal senso che diventare donatori è facilissimo, ogni cittadino ha la possibilità di registrare il proprio consenso all?anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d?identità. E?possibile anche eseguire la procedura online, sul sito www.sceglididonare.it e registrarsi con la Spid attraverso l?Aido (Associazione italiana donatori di organi), oppure, se non si possiede un?identità digitale, si può compilare e stampare il tesserino del donatore e conservarlo tra i propri documenti, magari comunicandolo ai propri familiari. Nella Asl è possibile, inoltre, manifestare il proprio consenso presso l?ufficio di coordinamento aziendale Donazione Organi e Tessuti presso la Palazzina direzionale dell?ospedale di Latina, telefono 0773/6553478, o inviando una comunicazione e-mail a: coordinamentodonazione.organitessuti@ausl.latina.it,