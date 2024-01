La finta lettera di un prete che si accusa di perversioni

Una misteriosa e inquietante lettera è arrivata in questi giorni in alcune parrocchie della provincia di Latina, attribuita falsamente a un prete della diocesi che racconterebbe perversioni, rapporti sessuali e atti contrari ai doveri di un parroco. La missiva è accompagnata da una foto in cui comparirebbero anche foto del sacerdote stesso, tanto da far pensare a un ricatto a luci rosse. Tutto questo accade nel momento in cui la diocesi di Latina affronta lo scandalo del professore di religione arrestato perché accusato di violenza sessuale sui suoi studenti

La notizia della lettera ha cominciato a circolare in queste ore spingendo il vescovo Mariano Crociata a intervenire ufficialmente per mezzo del suo portavoce, annunciando l'avvio di un'indagine in ambito canonico. "Con dispiacere e amarezza abbiamo appreso della diffusione, in questi giorni, presso buona parte del clero, di una lettera, con annesse alcune foto, attribuita falsamente a un prete della diocesi, il quale si accuserebbe di gravi comportamenti contrari alla morale e allo stile di vita proprio di un ministro ordinato", si legge nella comunicazione. "Respingiamo con fermezza l’uso di lettere anonime che non hanno altro scopo che diffamare una persona e creare scalpore e scandalo tra i fedeli - continua ancora la nota - lanciando accuse generiche e non portando nessuna prova. Poiché la circolazione della lettera rischia di creare confusione e di portare discredito nei confronti di un prete e della comunità ecclesiale, il vescovo Mariano Crociata ha disposto l’avvio di un’indagine previa in ambito canonico, a tutela dello stesso presbitero citato nella lettera, della serenità e del cammino di fede della comunità ecclesiale e, non ultimo, della verità".