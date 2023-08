Quarto furto in un mese: ladri in azione in una pizzeria di Latina

Tre tentativi di furto nel giro di un mese, il quarto è poi andato a segno. I ladri hanno colpito la pizzeria Pulcinella a Roma che si trova in via Giulio Cesare, nei pressi delle autolinee di Latina. L'azione dei malviventi è stata però immortalata da alcune videocamere installate in zona e il video è stato diffuso. Le immagini riprese nella notte tra il 9 e il 10 agosto, mostrano chiaramente due uomini che raggiungono il locale a bordo di un motorino. Il mezzo passa avanti forse per perlustrare la zona, poi torna indietro e si posiziona davanti alla vetrata. Uno dei due scende, l'altro sfonda la vetrina con lo scooter e riesce così ad aprire un varco. Entrambi hanno poi tutto il tempo di entrare e fare razzia.

In poco più di un minuto i due ladri, probabilmente di giovane età e forse stranieri, riescono a portare via il cassetto del registratore di cassa con i soldi contanti. Infine, risalgono sul mezzo e fuggono. I proprietari, ormai esasperati, hanno allertato la polizia e presentato l'ennesima denuncia nella speranza che i responsabili vengano rintracciati. Gli agenti hanno acquisito le immagini. Il bottino del colpo è magro, in cassa erano ormai abituati a lasciare poco denaro contante, ma i titolari dovranno fare i conti con danni ingenti al locale.

Nella stessa notte tra mercoledì e giovedì un altro colpo è stato messo a segno anche ai danni di un bar di via Piave, mentre 24 ore prima erano state colpite altre due pizzerie del capoluogo, una a Latina Scalo, in via della Stazione, l'altra in pieno centro cittadino.