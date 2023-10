Salute e lavoro: l'unità mobile arriva nei cantieri edili per visite e screening

"Abbiamo fortemente voluto il badge di cantiere, una novità assoluta introdotta sul territorio per la sicurezza dei lavoratori. Ora arriva l'unità mobile sanitaria che è un altro strumento per l'attuazione della sorveglianza sanitaria, con visite in cantiere e nelle aziende. Siamo noi quindi che raggiungiamo le imprese per svolgere le attività legate alla medicina del lavoro. E offriamo questo servizio non solo alle maestranze edili ma anche alla popolazione con giornate di screening gratuito. Questo è il 'metodo Latina', che va appunto dal badge di cantiere, passa per l'unità sanitaria mobile e arriverà anche a toccare un'altra iniziativa, il vortex per l'addestramento nell'uso dei macchinari, che non vi sveliamo". Così Simone Vaudo, direttore della Cassa edile della provincia di Latina, spiega la nuova iniziativa lanciata nel capoluogo dall'Esel Cpt Formazione e sicurezza che prevede appunto l'impiego di un'unità sanitaria mobile per raggiungere i lavoratori dei cantieri in un'ottica di prevenzione della salute.

Il nuovo servizio dell'Esel Cpt Formazione e Sicurezza nasce su iniziativa delle parti sociali del settore edile - Ance Latina, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, con il contributo della Cassa edile. Il suo obiettivo principale è quello di monitorare e valutare i rischi per la salute derivanti dalle attività di cantiere e adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l'esposizione alle malattie professionali. Si parte dunque da una valutazione dei rischi e dei potenziali pericoli presenti nei cantieri agli esami medici specifici e mirati sui lavoratori, fino al monitoraggio delle condizioni di lavoro attraverso ispezioni e controlli periodici e alla promozione della salute anche attraverso visite specialistiche. Accanto a questo l'Esel propone screening gratuiti rivolti a tutta la cittadinanza, con la disponibilità periodica dell'unità mobile nelle piazze dei comuni pontini.

Questa mattina in piazza del Popolo la presentazione dell'iniziativa e il taglio del nastro. "Si apre oggi un week end di festa per gli edili - dichiara Giorgia Pinna, presidente dell'ente - Il nostro obiettivo di legalità e trasparenza raggiunge ora nuovi obiettivi e grandi risultati. Oggi questo mezzo è un incubatore di concetti di salute, prevenzione e anche welfare". All'evento presenti anche la sindaca Matilde Celentano che ha portato i suoi saluti e ringraziato gli organizzatori per l'iniziativa, il presidente dell'Ance Pierantonio Palluzzi, il vicepresidente dell'Esel Salvatore Pastore e il prefetto Maurizio Falco. "Sono soddisfatto che queste manifestazioni si ripetano - ha dichiarato il prefetto - E presto inaugureremo il Vortex per l'addestramento ai macchinari. Tutto questo è un metodo di ingegneria istituzionale, che dovrà continuare".