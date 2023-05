Omicidio Giuroiu, scontro in aula sull'auto dei fratelli Travali

Nuova udienza davanti alla Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana del processo a carico di Angelo e Salvatore Travali chiamati a rispondere dell’omicidio del rumeno Nicolas Giuroiu, ucciso e poi gettato in una vasca per liquami di un’azienda l’8 marzo 2014 a Borgo Sabotino, omicidio per il quale sono sono stati già condannati i fratelli Mirko e Manuel Ranieri e Ionut Adrian Ginca. Ai Travali viene contestata anche l’aggravante della modalità mafiosa.

Nell’udienza odierna si è parlato della Smart bianca immortalata dalle telecamere di sorveglianza della zona a ridosso della centrale nucleare che secondo la difesa non sarebbe quella in uso ai due imputati. Il pubblico ministero della Dda Luigia Spinelli ha depositato una visura Aci che testimonia i vari passaggi di proprietà della vettura che Angelo Travali avrebbe utilizzato quel giorno oltre ad una serie di altri documenti tra i quali il rinvio a giudizio dei collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo; la sentenza di condanna dello stesso Angelo Travali nel processo 'Status Quo' per la gambizzazione del tabaccaio di via dei Mille a Latina e ancora le sentenze dei processi 'Alba Pontina', 'Caronte' e 'Don't Touch'.

Poi il rinvio al 19 giugno quando in aula su richiesta dell'accusa sarà ascoltato l'ultimo teste, un agente della Questura chiamato a fornire ulteriori delucidazioni proprio sul video che riprende la Smart sul luogo dell'omicidio. Poi la parola passerà al pubblico ministero per la requisitoria finale e le richiesta di condanna.