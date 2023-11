Insulti sui social a Valerio Catoia, il nodo della costituzione di parte civile

Nuova udienza e nuovo rinvio per il processo per diffamazione che vede come parte offesa il giovane Valerio Catoia, l'atleta con la sindrome di down che nell'estate del 2017 a Sabaudia salvò in mare una bambina che rischiava di annegare. Dopo il gesto eroico la famiglia del ragazzo ha dovuto affrontare gli haters dei social e offese e insulti pesantissimi rivolti a Valerio che hanno portato a una denuncia per diffamazione contro due persone, un 52enne di Pistoia e un 32enne di Cagliari.

L'avvocato che assiste la famiglia Catoia, Alessandro Mariani, ieri in aula ha presentato una richiesta di costituzione di parte civile dei genitori del ragazzo. Richiesta che ha però incontrato l'opposizione del legale della difesa che assiste uno dei due indagati, lo stesso che ha chiesto inoltre la messa alla prova. Proprio la possibilità della costituzione di parte civile dei genitori del giovane rappresenta in questo momento il nodo da sciogliere, su cui sarà chiamato a decidere il giudice monocratico Paolo Romano, che ha rinviato l'udienza al prossimo lunedì 27 novembre.