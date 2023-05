Colpo in pieno centro, resta in carcere il 32enne inseguito in strada e arrestato

Resta in carcere Francesco Verdone, il 32enne fermato venerdì pomeriggio al termine di un rocambolesco inseguimento dopo avere compiuto una rapina all’interno del negozio di abbigliamento Susi Store di viale XXI Aprile in pieno centro a Latina. Il giovane questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Cario per l’udienaa di convalida e ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato avvalendosi della facoltà di non rispondere. Al termine della camera di consiglio il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Il 32enne era entrato nell’esercizio commerciale a volto scoperto poi si era avvicinato ad una delle commesse e si era fatto consegnare il contenuto della cassa, circa 320 euro, fingendo di avere una pistola all’interno del borsello. Poi, preso il denaro, ha cercato di fuggire ma non aveva fatto i conti con la reazione della commessa che prima ha avvisato il 113 poi lo ha inseguito in strada mentre arrivava l’auto della Volante che lo ha bloccato e arrestato.