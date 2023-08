Scooter sospetto fermato in centro: potrebbe essere il mezzo utilizzato per compiere i furti

Uno scooter sospetto bloccato in pieno centro cittadino, poco lontano da Pizza San Marco, e un giovane straniero portato in questura per accertamenti. E' accaduto tutto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 agosto, a Latina. Gli agenti della squadra volante, nell'ambito di servizi di controllo del territorio in seguito a diversi furti messi a segno negli ultimi giorni nel capoluogo, hanno individuato uno scooter Scarabeo Aprilia 150 del tutto simile a quello immortalato da alcuni sistemi di videosorveglianza e utilizzato come ariete per sfondare le vetrine degli esercizi commerciali. Con questo sistema è stato compiuto infatti un furto anche ai danni della pizzeria Pulcinella a Roma in via Giulio Cesare nella notte tra il 9 e il 10 agosto.

Il mezzo, che presentava evidenti segni di danneggiamento nella parte anteriore, è stato dunque fermato e sottoposto a un controllo dal quale è emerso che era stato oggetto di un furto. Alla guida c'era un cittadino straniero, un giovane originario di Ghana, rifugiato politico e incensurato. L'uomo, condotto negli uffici della questura per accertamenti, ha dichiarato che il motorino gli era stato prestato. La sua corporatura non sembra tra l'altro corrispondere alle immagini estrapolate dalla videosorveglianza e acquiste dalla polizia dopo i furti. Ora gli accertamenti si concentrano dunque proprio su questo aspetto e puntano a identificare la persona che aveva in uso il mezzo e a chiarire se effettivamente si tratti dello stesso scooter usato dai ladri per colpire le attività commerciali cittadine.