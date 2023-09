Incendio all'auto del sindaco: "Invito i cittadini a collaborare, accanto a me una comunità sana"

Sono ancora in corso le indagini sul misterioso incendio all'auto del sindaco di Lenola Fernando Magnafico. C'è stretto riserbo sugli accertamenti relativi a questo gesto chiaramente doloso, per il quale si sta cercando un possibile movente. Ma intanto è lo stesso primo cittadino a lanciare un appello: "Ai cittadini chiedo di riferire alle forze dell'ordine se notano qualcosa di strano, potrebbe magari essere una cosa importante che viene sottostimata. A volta un particolare sfugge e invece può rivelarsi importante per le indagini che sono in corso".

Inutile dire che l'intera cittadina di Lenola è rimasta scossa da quanto accaduto. "Siamo una comunità tranquilla - racconta ancora il primo cittadino - e facciamo sempre squadra. Questi fenomeni non ci appartengono. E' giusto che si collabori tutti. Mi auguro che venga fatta presto chiarezza sull'accaduto. Il fatto che sia successo al sindaco dà più clamore alla vicenda, ma era già successo prima". Se l'auto del primo cittadino è stata data alle fiamme nelle notte del 19 settembre, in quella tra il venerdì e il sabato precedente era stata incendiata un'altra vettura a pochi metri, sulla stessa strada. Prima ancora era accaduto a Ferragosto, in periferia.

"Non so se si tratti di episodi legati - dichiara ancora Fernando Magnafico - Le forze dell'ordine stanno comunque facendo sentire la loro presenza sul territorio e questo per noi è importante. Tutte le istituzioni si sono schierate al mio fianco, parlamentari, consiglieri e soprattutto tanti cittadini indignati. Ho visto una vicinanza sincera. Quanto a me, io vado avanti tutti i giorni, non ho tempo di pensare a nulla. E quanto mi fermo a pensare non mi viene in mente un motivo, una ragione che possa riguardare la mia vita amministrativa o quella personale. Ho potuto però constatare che accanto a me c'è una comunità sana che ripudia ogni atto criminale e questo è di buon auspicio per i giovani, che sanno da che parte stare".