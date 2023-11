Professore morto carbonizzato in auto, dall’autopsia le prime risposte sull’omicidio

Potranno arrivare dall’autopsia le prime risposte importanti sull’omicidio di Pietro Caprio, il 58enne insegnante di scienze motorie di Cellule e in servizio presso una scuola di Minturno ritrovato carbonizzato in un’auto lo scorso 4 novembre nel casertano.

Come riporta CasertaNews, oggi, lunedì 13 novembre, su richiesta dei sostituti procuratori Chiara Esposito e Gionata Fiore verrà conferito l’incarico al medico legale. L’ipotesi al momento più accreditata e al vaglio degli inquirenti è che Caprio sia stato attinto da un colpo d’arma da fuoco, presumibilmente un fucile, e poi dato alle fiamme per cancellare ogni traccia.

Poche ore dopo i fatti i carabinieri hanno fermato Angelo Gentile, 84enne di Baia Domizia, con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L’anziano, così come deciso dal gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è ora agli arresti domiciliari. A lui i militari della compagnia di Sessa Aurunca erano risaliti grazie alle immagini dei circuiti di videosorveglianza pubblici installati via Pietre Bianche a Cellole, dove si nota la vettura dell'84enne, una Fiat Palio, che si affianca a quella della vittima, una Dacia Duster in direzione del canneto presente in quella località. Dopo circa 20 minuti dai filmati si vede solo la vettura dell'indagato lasciare la località Pietre Bianche a Baia Domizia.

Si attendono ora i risultati dell’esame autoptico che verrà svolto sui resti del corpo del professore che lavorava a Minturno ritrovato sul lato guida della Dacia Daster vecchio tipo intestata alla madre e completamente annerita dalle fiamme.