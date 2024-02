Rapinarono e picchiarono uno straniero ma davanti al gip negano tutto

Interrogatorio di garanzia questa mattina per i due uomini arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip quali responsabili di una violenta aggressione e rapina ai danni di un cittadino straniero avvenuta a Pontinia a ottobre dello scorso anno.

Luigi D'Atino e Andrea Aragona, assistiti entrambi dall'avvocato Gianmarco Conca, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario con l'accusa di rapina e lesioni. Secondo l'accusa avrebbero aggredito e rapinato un cittadino di nazionalità marocchina di 54 anni nel comune di Pontinia. I fatti risalgono allo scorso ottobre e la vittima ha riportato una serie di fratture. Le indagini successive alla rapina avevano consentito di stringere il cerchio sui due sospetti, che all'epoca erano stati denunciati in stato di libertà e per i quali si sono aperte le porte del carcere di Latina. Nel corso dell'interrogatorio hanno risposto entrambi alle domande del magistrato negando di essere gli autori della rapina. La difesa ha chiesto una modifica della misura cautelare e la concessione ad entrambi degli arresti domiciliari, istanza sulla quale il gip si è riservato.