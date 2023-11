Violenta aggressione nello studio: premiato il poliziotto che ha salvato l’immunologo Le Foche

E’ stato premiato dal sindaco di Fondi Manuel Basile, il poliziotto libero dal servizio che ha salvato la vita all’immunologo Francesco Le Foche aggredito violentemente all’inizio del mese di ottobre nel suo studio medico a Roma.

E’ stato lui uno dei protagonisti del Premiation Day, una giornata dedicata ai fondani che si sono distinti in diversi settori; una giornata caratterizzata da emozione soddisfazione, orgoglio, stimolo a fare di più e a fare meglio.

La cerimonia si è tenuta ieri nella sala consiliare del Comune di Fondi. Sono state tre, in totale, le targhe consegnate dal primo cittadino Beniamino Maschietto. E’ stato premiato, appunto, Manuel Basile al quale è stato conferito un riconoscimento simbolico “per aver salvato con coraggio e prontezza l’immunologo Le Foche da una violenta aggressione, per essersi distinto come cittadino esemplare e per aver reso onore alla divisa anche fuori dal servizio”. Quel giorno l’agente, in quel momento libero dal servizio, non ha esitato a intervenire salvando la vita all’immunologo di Sezze che in quel momento nel suo studio medico a Roma veniva picchiato brutalmente dal suo aggressore.

E’ stato premiato anche il dottor Guido Marcucci a cui è stata invece consegnata una targa “per essere stato scelto come volto copertina della prestigiosa rivista Medicina 33 dando lustro, con la sua autorevole pubblicazione scientifica, all'intera Città di Fondi”. Riconoscimento anche ad Angelo Parisella, trainer di barrel racing, che “si è invece distinto al livello internazionale battendo, in sella al suo cavallo Jet on the Money, 170 avversari provenienti da tutta Europa e conquistando il titolo di Campione Italiano”.

Alla cerimonia di premiazione, oltre a familiari e amici dei cittadini eccellenti, erano anche gli assessori Stefania Stravato, Sonia Notarberardino e Santina Trani e i consiglieri Cristian Peppe e Franco Carnevale.