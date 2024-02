Accusato di abusi sessuali: cinque studenti contro il prof di religione

E' slittata al 29 febbraio l'udienza preliminare a carico di Alessandro Frateschi, il 50enne ex diacono e insegnante di religione accusato di violenza sessuale su cinque ragazzini.

Questa mattina era in programma l'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Latina Laura Morselli, chiamata a decidere sul rinvio a giudizio dell'uomo come richiesto dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza che ha condotto le indagini. A causa della mancata notifica dell'avviso dell'udienza all'imputato però l'udienza è stata aggiornata. Frateschi, che è assistito dagli avvocati Donatello D'Onofrio e Carlo Fusco, non era presente ma c'erano i legali nominati dai genitori delle vittime degli abusi, che hanno depositato la richiesta di costituzione di parte civile nel processo: cinque in tutto oltre a quella della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio Monica Sansoni. Il gup si pronuncerà nella prossima udienza su tali richieste.

Frateschi era finito agli arresti domiciliari una prima volta a luglio dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore e tentata violenza sessuale ai danni di altri tre ragazzi, studenti del liceo scientifico “Majorana” dove lui insegnava religione. Secondo l'accusa "approfittando del proprio ruolo di insegnante di religione, dapprima instaurava un rapporto confidenziale con i suoi alunni e poi incominciava un intenso rapporto telematico intrattenendo comunicazioni a sfondo sessuale tramite social network, nonché in diverse occasioni cercava con loro il contatto fisico con la finalità di agire loro violenza di tipo sessuale”. Quando i ragazzi si sono resi conto che le attenzioni del docente non erano normali hanno bloccato ogni contatto, informato le famiglie e poi denunciato il caso prima gli altri insegnanti e poi alle autorità competenti. Nel frattempo altre vittime avevano trovato il coraggio di raccontare di avere vissuto esperienze analghe con l'insegnante.

Gli abusi sessuali si sono verificati nel 2018 e da allora qualche vittima è diventata maggiorenne e si è costituita personalmente e non attraverso i genitori.