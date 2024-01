Aggredito, picchiato e rapinato appena sceso dal treno: c'è un secondo arresto

C’è stato un secondo arresto dei carabinieri per la violenta rapina ai danni di un uomo di Roma a segno lo scorso sabato 27 gennaio alla stazione di Scauri. La svolta nelle ultime ore dopo che in un primo momento i militari avevano fatto scattare le manette ai polsi di un 45enne di origini romene bloccato durante la fuga e con indosso parte della refurtiva, e denunciato altre due persone, una 37enne connazionale dell’uomo e un 57enne originario di Napoli ma residente a Mintuno.

Al termine delle indagini i militari della frazione di Minturno su ordine del Tribunale di Cassino hanno eseguito il decreto per la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna, considerata complice del 45enne.

L’aggressione, la rapina e poi l’arresto

Secondo quanto riferito dai carabinieri, i tre si sono accaniti sull’uomo che aveva raggiunto lo scalo ferroviario a bordo di un treno in arrivo dalla Capitale, lo avevo accerchiato, picchiato e poi rapinato. Con l’uso della forza gli avevano sottratto due anelli in oro giallo, una carta di credito, alcuni documenti personali e delle sigarette elettroniche che aveva in una borsa a tracolla. Poi erano scappati via mentre la vittima aveva subito allertato i carabinieri che avevano raggiunto la stazione con il personale del Norm ed erano riusciti a intercettare i tre in fuga. La successiva perquisizione aveva permesso di rinvenire la refurtiva mentre grazie ad ulteriori accertamenti era stato possibile ricostruire quanto accaduto. Così il 45enne, maggiormente responsabile delle percosse e l’uomo ritenuto più pericoloso, era stato subito arrestato e portato in carcere.

Il secondo arresto

La donna di 37 anni, invece, al termine delle ulteriori indagini è stata poi raggiunta dalla misura della custodia in carcere da scontare a Rebibbia. “Giunge così al suo epilogo la vicenda che ha spaventato la cittadina di Scauri che per qualche ora ha visto bloccata la via Appia all’altezza di piazza Rotelli da un massiccio dispositivo di carabinieri provenienti da tutte le Stazioni dipendenti la Compagnia di Formia e che hanno permesso la pronta individuazione dei responsabili” commentano dall’Arma.

Indagini ancora in corso e il ruolo di una seconda donna

Nonostante gli importanti risultati sono comunque ancora in corso le indagini dei carabinieri anche attraverso la visione dei filmati dello scalo ferroviario di Scauri per l’identificazione della seconda donna che a detta della vittima avrebbe assistito alle violenze per poi darsi alla fuga.