Emanuele Molena, il funerale laico al palazzetto dello sport

Domani, giovedì 12 ottobre, alle 15 una cerimonia laica per l'ultimo saluto al carabiniere forestale Emanuele Molena, che si è tolto la vita lunedì pomeriggio sparandosi un colpo di pistola davanti al monumento che si trova di fronte alla scuola forestale di Sabaudia. La cerimonia si terrà al palazzetto dello sport di via Conte Verde, proprio a Sabaudia.

La procura di Latina non ha ritenuto di disporre l'autopsia sul corpo del carabiniere e così la salma è stata subito messa a disposizone della famiglia. Il forestale lascia la moglie e due figli. Chi lo ha conosciuto non può che ricordarlo come un uomo sempre attivo, impegnato in iniziative di solidarietà e soprattutto amante della corsa, fra gli organizzatori della Circeo Run. Decine infatti i messaggi di cordoglio circolati sui social nelle ore successive alla tragedia, compresi quelli della Uisp e della Podistica Latina. Il suo gesto, che per tutti resta insipiegabile, ha profondamente colpito la comunità.