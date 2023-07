Nel casolare di campagna armi rubate e non solo: trovati anche 11 chili di droga

Non aveva soltanto un arsenale in casa ma anche una enorme quantità di droga D.C., il 41enne di Sonnino finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi in seguito ad un controllo mirato da parte dei carabinieri della Compagnia di Terracina.

Nel corso di una perquisizione effettuata in un casolare alla periferia del paese, risultato nella disponibilità dell'uomo, sono stati trovati tre fucili calibro 12 risultati oggetto di un furto commesso alcuni anni fa a Latina, una pistola sprovvista di matricola e con canna alterata e circa 500 cartucce di diverso calibro. All’interno della struttura c’erano anche oltre 11 chili di marijuana corrispondenti a circa 6.110 dosi e 31 dosi di hascish. L’uomo è finito ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per ricettazione, detenzione illegale di armi e detenzione di arma clandestina e munizionamento e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina l’interrogatorio di garanzia davanti allo stesso gip nel corso del quale il 41enne, assistito dall’avvocato Nadia Patrizi, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato.