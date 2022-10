Il giovane straniero, chiamato a rispondere di ricettazione, è stato ascoltato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario e ha negato il furto della vettura. A conclusione dell’interrogatorio il magistrato ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere.

Questa la versione fornita dal 30enne di nazionalità polacca senza fissa dimora arrestato dai carabinieri che, dopo averlo fermato, hanno scoperto che la macchina sulla quale viaggiava era stata rubata alcuni giorni prima in una cittadina della provincia di Lecce.

Arrestato per ricettazione si difende: "L'auto non l'ho rubata ma presa in prestito"