Maxi rogo in un parcheggio: cinque auto a fuoco nella notte

Un grosso incendio è divampato nella notte nel comune di Sonnino, in località Capo Croce. Il rogo ha coinvolto cinque auto che erano posteggiate in un'area di sosta all'aperto ma circoscritta.

I vigili del fuoco del comando di Latina, dopo aver ricevuto la segnalazione intorno alla mezzanotte, sono intervenuti per domare le fiamme. Le operazioni hanno reso necessario anche l'intervento di un'autobotte per garantire l'ulteriore rifornimento idrico. Una volta spento l'incendio, in collaborazione con i carabinieri è stata effettuata un'accurata ispezione dei luoghi per cercare elementi utili a individuare le cause del rogo, che al momento restano ancora poco chiare.