Super Green Pass, controlli dei carabinieri: verifiche su persone e attività commerciali

Controlli anche a Latina e provincia oggi, lunedì 6 dicembre, nel giorno in cui entra in vigore il cosiddetto Super Green Pass, che lo ricordiamo consente, fino al 15 gennaio, ai vaccinati e ai guariti dal coronavirus di accedere ad alcune attività e ad alcuni servizi (qui i particolari).

In seguito a quanto deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura ed illustrato nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento presso la Questura, è stato effettuato oggi un articolato servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri, così come disposto dal comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia.

Numerose le pattuglie che, in tutto l’arco della giornata, hanno perlustrato il territorio ed effettuato numerosi controlli sulla regolarità della certificazione verde rafforzata, specie nei luoghi a maggior rischio di assembramenti, non solo per elevare sanzioni: “forte - spiegano dall’Arma - è stata infatti l’attività di sensibilizzazione della popolazione, con atteggiamento sempre comprensivo, ma rigoroso, atteso il superiore interesse della tutela della salute pubblica, specie tra i più giovani, invitati ad indossare, quando necessaria, la mascherina ed a mantenere il distanziamento sociale”.

Nella giornata di oggi sono quindi stati effettuati serrati controlli a persone ed esercizi commerciali constatando, nella maggior parte di casi il rispetto delle previste norme sanitarie, procedendo in qualche circostanza ad elevare sanzioni amministrative nei confronti di coloro sorpresi a violare le stringenti regole in materia di Covid-19.

I servizi dei carabinieri, volti a garantire il rispetto delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, continueranno con assiduità nei prossimi giorni, nella speranza che continui la massima collaborazione da parte dei cittadini nei confronti dei quali l’appello dell’Arma è quello di segnalare al numero unico di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia o di pericolo di cui venga a conoscenza.