Esplosione per la fuga di gas, palazzina sotto sequestro

Una tragedia sfiorata quella di Terracina, su cui sono ancora in corso accertamenti per comprendere da dove sia partita la fuga di gas che venerdì sera ha provocato un'esplosione e poi il crollo di una parte della palazzina al civico 54 di via Ponte di Ferro. L'edificio è stato evacuato e posto sotto sequestro. La deflgrazione è avvenuta in uno degli appartamenti al primo piano, abitato da una coppia e dalla figlia di 27 anni, andato completamente distrutto. L'esplosione però ha compromesso anche l'appartamento adiacente sullo stesso piano, ma per il rischio di crolli sono stati sequestrati anche gli alloggi del piano terra.

Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui una donna di 55 anni elitrasportata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma con diverse ustioni sul corpo. Le tre persone residenti nell'appartamento in cui è avvenuta l'esplosione sono state estratte dalla macerie, mentre gli altri due condomini, una donna e il figlio, sono stati ricoverati al Fiorini di Terracina ma a quanto risulta con ferite con gravi. Nessuna delle famiglia residenti nella palazzina può fare ritorno negli appartamenti.