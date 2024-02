Circolazione dei treni interrotta per lavori tra Roma e Latina

Circolazione dei treni interrotta tra Roma e Latina per alcuni lavori. Ferrovie dello Stato ha infatti annunciato che nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio il traffico ferroviario sulle linee regionali FL7 Roma-Formia/Napoli e sulla linea FL8 Roma-Nettuno subirà delle modifiche a causa di interventi alla stazione di Torricola.

Per consentire i lavori la circolazione sarà interrotta tra Roma e Latina e Roma e Nettuno dalle 22 di sabato 24 fino alle 6 di domenica 25 febbraio. Per questa ragione alcuni treni della linea FL7 verranno cancellati tra Roma Termini e Latina e alcuni della linea FL8 per l’intera tratta.

Sulla linea FL7 per le corse cancellate è prevista una rimodulazione del servizio che sarà effettuato sia con bus no stop Roma – Latina – Formia sia con bus che effettuano tutte le fermate intermedie. Sulla linea FL8 sono invece previsti bus che effettuano tutte le fermate.

Subiranno modifiche di percorso on la cancellazione di fermate o sostituzione con bus anche alcuni treni a lunga percorrenza tra cui il treno Intercity 560 Reggio Calabria – Roma Termini e i convogli Intercity Notte Salerno - Torino. “La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto” spiegano da Ferrovie dello Stato.