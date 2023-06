Treni: inconveniente tecnico sulla linea elettrica, traffico ferroviario in tilt e maxi ritardi

Venerdì nero per i pendolari pontini. Disagi si stanno registrando dalla tarda mattinata di oggi, 23 giugno, nel nodo ferroviario di Roma, con ripercussioni anche per chi si muove da e per la provincia di Latina.

I problemi sono iniziati intorno alle 11 a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni che ha fortemente rallentato la circolazione ferroviaria in prossimità di Roma Termini.

Sono diverse le linee interessate tra cui la Roma-Formia e la Roma-Nettuno, come anche i collegamenti Roma – Ciampino/Cassino/Castelli e Roma - Civitavecchia. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito proprio da Rete ferroviaria Italiana alle 14, si registrano rallentamenti fino a 90 minuti. Al momento è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria