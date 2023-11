Treno investe un gregge di pecore: circolazione ferroviaria sospesa e maxi ritardi

Disagi sulla linea Roma – Napoli, via Formia dalla tarda mattinata di oggi, martedì 28 novembre. Qualche minuto prima delle 12.30 infatti la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Sezze e Priverno, come spiega Rete Ferroviaria Italiana, per l’investimento di un gregge di pecore da parte di un treno.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi al lavoro per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. Al momento è in corso la riprogrammaizone dell’offerta ferroviaria. Come comunicano da Trenitalia i convogli "Intercity e Regionali possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti".