Variante Q3, dissequestrato il centro commerciale di via del Lido

Il Tribunale del riesame di Latina ha dissequestrato il complesso commerciale di via del Lido al quale il 13 gennaio erano stati apposti i sigilli nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica che contesta la legittimità della variante in Q3.

Con ordinanza pubblicata questa mattina il collegio composto da Francesca Coculo, Mario La Rosa e Clara Trapuzzano ha accolto il ricorso presentato dai legali di Mario Borrelli, nella qualità di legale rappresentante di Eurospin Lazio spa, Luigi Corica nella qualità di legale rappresentante di Latina Green Building e Mauro Fusano nella qualità di legale rappresentante di Punto Inmobiliare che avevano impugnato il provvedimento di sequestro preventivo della struttura eseguito dai carabinieri del Nipaaf su provvedimento del sostituto procuratore Giuseppe Miliano che ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone tra tecnici comunali, amministratori delle società proprietarie dell’area e professionisti ai quali contesta i reati di lottizzazione abusiva e lavori privi di autorizzazione paesaggistica.

Oggi il Riesame, accogliendo il ricorso, ha annullando il provvedimento di sequestro e disposto di conseguenza la restituzione del centro commerciale.

I giudici peraltro dopo una prima udienza il 13 febbraio avevano disposto una nuova udienza per il 27 febbraio chiedendo alla Procura di presentare tutta la documentazione mancante. La nuova discussione dunque ha preso in esame tutti gli elementi che hanno portato alla concessione dei tre distitnti titoli edificatori per le attività commerciali della struttura vale a dire i permessi di costruire del 23 dicembre 2021, del 31 maggio 2022 e del 9 agosto2022 rilasciati dal Comune di Latina. Quelli dai quali è nata l'indagine che ha portato al sequestro.