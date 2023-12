Verifiche antincendio e prove di evacuazione in tutti gli ospedali del Lazio

Dopo l'incendio divampato all'ospedale di Tivoli che ha provocato la morte di tre persone, la Regione Lazio ha istituito una commissione d'inchiesta interna per fare luce sull'accaduto, ma ha anche disposto verifiche in tutti gli ospedali del Lazio disponendo, entro dicembre, prove antincendio e di evacuazione in ogni azienda.

La Regione ha ufficialmente richiesto alle Aziende sanitarie locale, alle aziende ospedaliere, ai Policlinici e all'Ares 118, di attivare immediatamente "ogni necessaria procedura per la verifica straordinaria degli impianti e delle procedure antincendio e di fare simulazioni di un'emergenza incendio al fine di effettuare la prova di evacuazione". Il tutto, si precisa nella comunicazione, dovrà avvenire entro il prossimo 31 dicembre.

Una serie di indicazioni sono state inoltre fornite alle aziende sanitarie per gestire le condizioni di emergenza aggravate dalla chiusura dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. In primo luogo si chiede di agevolare le dimissioni ospedaliere attraverso percorsi di continuità assistenziale, garantire la degenza nei tempi previsti e le dimissioni nei giorni prefestivi e festivi; attuare azioni organizzative al fine di ridurre la permanenza in pronto soccorso dei pazienti in attesa di ricovero, ricorrendo anche alla rimodulazione temporanea delle aree disciplinari e al blocco dei ricoveri in elezione per le classi C e D per i prossimi 7 giorni; mantenere la piena disponibilità dei posti letto “organizzativamente disponibili” nei reparti per acuti, riabilitazione e lungodegenza; assicurare la pronta disponibilità delle ambulanze 118 in considerazione dell’attuale prolungamento dei tempi di percorrenza.

Le indicazioni e le verifiche antincendio riguarderanno dunque anche gli ospedali pontini.