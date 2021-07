Notte Bianca a Latina

Un altro piccolo passo verso la normalità: torna nel cuore di Latina la Notte Bianca organizzata dai commercianti del centro cittadino.

Certo non sarà come la magica notte in cui ci fu il concerto di Calcutta al Francioni, o quella in cui Achille Lauro fece ballare i giovanissimi in piazza mentre tutto intorno si svolgevano tanti eventi diversi, ma si tornerà a vivere la città, con attenzione, con rispetto ma sempre con la voglia di divertirsi, oggi forse anche maggiore di un tempo.

Dunque sabato 3 luglio i negozi del centro di Latina rimarranno aperti fino a mezzanotte, dando il via ai saldi in grande stile e permettendo di fare shopping godendosi il fresco della serata.

Sarà organizzata anche un’apericena sotto le stelle, all’aperto per vivere momenti di leggerezza insieme e in sicurezza.

Tutti sono invitati a passeggiare per le vie del centro, riappropriarsi della città sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19.